Выпускной вальс в прифронтовом Харькове станцевали ученики 51-й школы (видео)

Харьковские одиннадцатиклассники станцевали вальс на площади Свободы, в центре Харькова. Выпускники мечтали об этом несколько лет. К вальсу школьники готовились больше двух месяцев, самостоятельно ставили хореографию. Последний школьный вальс танцевали вместе с классной руководительницей, рассказывает «5 канал».

Свой последний школьный вальс выпускники 51-й харьковской школы планировали еще до полномасштабного вторжения. И даже война не помешала осуществлению мечты.

Многие одноклассники заканчивали учебу дистанционно, ведь эвакуировались в Германию, Польшу и Литву. Поэтому на площадке чуть больше половины класса. Это те, кто остался в городе, несмотря на боевые действия.

«Четыре отличника заканчивают школу, два медалиста, 16 учеников «хорошистов». Самые красивые, лучшие, самые родные мои дети», — говорит классный руководитель Ирина Гилёва.

Их школа уцелела, но этот учебный год 11-классники провели вне парт. По соображениям безопасности, все занятия проходили онлайн.

«Самый тяжелый период, когда были плановые отключения света, когда не мог даже зайти в интернет, что-то почитать там. Просто сидел в темноте. Хорошо, если были учебники – у меня они были, я их читал, но это было почти в темноте при свечах», — говорит выпускник Никита Яковенко.

«Мы в Харькове сначала слышим взрыв, а затем тревогу. Это тоже сложно в эмоциональном плане, в моральном, потому что мы думаем не об учебе в первую очередь», – признается выпускница Екатерина Степаненко.

Подготовка к школьному вальсу собрала одноклассников вместе. Танец репетировали более 2 месяцев. Сами ставили хореографию и усердно изучали па.

«Какие бы стереотипы ни ходили, что все парни как дерево, это неправда, у нас много ребят, кто хорошо понимает, как двигаться, что делать с руками», – говорит выпускница Дарья Ольховская.

«У нас почти все согласились сразу, кто колебался, но вот, вы видите, все станцевали», — рассказывает выпускник Владимир.

Свой вальс школьники посвятили одноклассникам, которые из-за войны танцевать вместе с ними не смогли.