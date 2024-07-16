Литва больше не будет оплачивать учебу украинцев в вузах по просьбе Украины

С сентября этого года в Литве больше не будет государственного финансирования для украинских выпускников, окончивших школы на родине, но некоторые вузы обещают финансировать учебу украинской молодежи самостоятельно, сообщает литовское издание BNS.

Государство продолжит компенсировать плату за обучение украинским студентам, поступившим в литовские вузы, которые прибыли в страну после начала российского вторжения в 2022 году, но больше не будет предоставлять эту услугу новоприбывшим украинцам.

«Это желание украинской стороны. В Украине есть высшие учебные заведения, необходимости переводить учебу куда-либо на данный момент нет. Все меры помощи украинским гражданам, проживающим в Литве, мы организуем в соответствии с потребностями украинского государства, в сотрудничестве, не поощряя утечку мозгов из Украины «, — сообщили BNS в Министерстве образования, науки и спорта.

После этих изменений украинцы, получившие среднее образование и сдавшие государственные экзамены в Литве, будут подлежать той же общей процедуре приема, что и граждане Литвы, и смогут претендовать на бюджетные учебные места.

Некоторые университеты продолжат поддерживать украинцев

Несмотря на решения центрального правительства, некоторые высшие учебные заведения – Вильнюсский колледж, Вильнюсский технический университет Гедиминаса («Вильнюсский технологический») и Университет Витаутаса Великого (ВДУ) — решили полностью или частично продолжать финансировать обучение поступивших украинцев.

Вильнюсский колледж принял решение полностью профинансировать обучение всех граждан Украины, поступивших в этом году, за счет собственных средств, а также бесплатно предоставить общежитие и, по возможности, назначить стипендии.

«Мы исходим из того, что таким образом, давая молодым людям возможность получить высшее образование, наш университет может помочь гражданам Украины, пострадавшим от войны», — сказала BNS пресс-секретарь Вильнюсского колледжа Лина Бивайнене.

Колледж обещает принять 25 студентов.

Вильнюсский технологический институт планирует покрыть 40% стоимость обучения для граждан Украины, ВДУ говорит о предоставлении частичной стипендии для покрытия стоимости обучения и частичной компенсации стоимости проживания в общежитии.

Вильнюсский университет (ВУ) не намерен оплачивать обучение студентов из Украины, но обещает предоставить абитуриентам стипендию LDK в размере 300 евро в месяц, установленную университетом, бесплатное проживание в общежитиях и на производственных базах.

Пока не ясно, сколько студентов примут эти учебные заведения.

«Сейчас сложно прогнозировать, сколько человек поступит в этом году, потому что изменение позиции нашего государства относительно финансирования украинцев, вероятно, изменит выбор тех, кто поступит», — сказала BNS проректор Вильнюсского технологического института Живиле Седеревичюте-Пачяускене.

Хотя процесс отбора еще продолжается, по данным ВДУ и Вильнюсского колледжа, в этом году заявок от украинцев на обучение поступило больше, чем в 2022 и 2023 годах.

Государство выделило миллионы евро

Украинские студенты в настоящее время учатся в 17 литовских вузах, наиболее популярными из которых являются ВУ, ВДУ, Вильнюсский политехнический университет, Каунасский технологический университет и Вильнюсский колледж.

В этих заведениях учатся около 1100 украинцев, наибольшее количество – ВУ, где учатся около 500 украинцев.

Среди этих студентов наиболее популярными остаются бизнес, информационные технологии, системы искусственного интеллекта, архитектура, инженерия и коммуникации.

С февраля 2022 года, когда РФ вторглась в Украину, студентам из этой страны выплачивают ежемесячные стипендии в размере 300 евро и 60% компенсации. Государство также покрыло всю плату за обучение студентов второго курса магистратуры.

В 2022-2024 годах Министерство образования, науки и спорта Литвы выделило более 11 млн евро на поддержку украинских студентов.

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