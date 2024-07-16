Литва більше не оплачуватиме навчання українців у вишах на прохання України

З вересня цього року у Литві більше не буде державного фінансування для українських випускників, які закінчили школи на батьківщині, але деякі вищі навчальні заклади обіцяють фінансувати навчання української молоді самостійно, повідомляє литовське видання BNS.

Держава продовжить компенсувати плату за навчання українським студентам, які вступили до литовських вишів, що прибули до країни після початку російського вторгнення у 2022 році, але більше не надаватиме цю послугу українцям, які прибули цього року.

“Це бажання української сторони. В Україні є вищі навчальні заклади, необхідності перекладати навчання кудись зараз немає. Усі заходи допомоги українським громадянам, які проживають у Литві, ми організуємо відповідно до потреб української держави, у співпраці, не заохочуючи витоку мізків з України”, – повідомили BNS у Міністерстві освіти, науки та спорту.

Після цих змін українці, які здобули середню освіту та склали державні іспити в Литві, підлягатимуть тій самій загальній процедурі прийому, що й громадяни Литви, і зможуть претендувати на бюджетні навчальні місця.

Деякі університети продовжать підтримувати українців

Попри рішення центрального уряду, деякі вищі навчальні заклади – Вільнюський коледж, Вільнюський технічний університет Гедімінаса («Вільнюський технологічний») та Університет Вітаутаса Великого (ВДУ) – вирішили повністю або частково продовжувати фінансувати навчання українців.

Вільнюський коледж прийняв рішення повністю профінансувати навчання всіх громадян України, які цього року прибули, власним коштом, а також безплатно надати гуртожиток і, по можливості, призначити стипендії.

“Ми виходимо з того, що таким чином, даючи молодим людям можливість здобути вищу освіту, наш університет може допомогти громадянам України, які постраждали від війни”, – сказала BNS прессекретар Вільнюського коледжу Ліна Бівайнене.

Коледж обіцяє ухвалити 25 студентів.

Вільнюський технологічний інститут планує покрити 40% вартості навчання для громадян України, ВДУ говорить про надання часткової стипендії для покриття вартості навчання та часткової компенсації вартості проживання у гуртожитку.

Вільнюський університет (ВУ) не має наміру оплачувати навчання студентів з України, але обіцяє надати абітурієнтам стипендію LDK у розмірі 300 євро на місяць, встановлену університетом, безплатне проживання у гуртожитках та на виробничих базах.

Поки не зрозуміло, скільки студентів приймуть ці навчальні заклади.

“Зараз складно прогнозувати, скільки людей надійде цього року, тому що зміна позиції нашої держави щодо фінансування українців, ймовірно, змінить вибір тих, хто надійде”, – сказала проректор Вільнюського технологічного інституту Живіле Седеревичюте-Пачяускене.

Хоча процес відбору ще триває, за даними ВДУ та Вільнюського коледжу, цього року заявок від українців на навчання надійшло більше, ніж у 2022 та 2023 роках.

Держава виділила мільйони євро

Українські студенти нині навчаються у 17 литовських вишах, найбільш популярними з яких є ВУ, ВДУ, Вільнюський політехнічний університет, Каунаський технологічний університет та Вільнюський коледж.

У цих закладах навчаються близько 1100 українців, найбільша кількість – ВУ, де навчаються близько 500 українців.

Серед цих студентів найбільш популярними залишаються бізнес, інформаційні технології, системи штучного інтелекту, архітектура, інженерія та комунікації.

З лютого 2022 року, коли РФ вторглася до України, студентам із цієї країни виплачують щомісячні стипендії у розмірі 300 євро та 60% компенсації. Держава також покрила всю плату за навчання студентів другого курсу магістратури.

У 2022-2024 роках Міністерство освіти, науки та спорту Литви виділило понад 11 млн євро на підтримку українських студентів.