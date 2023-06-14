Випускний вальс у прифронтовому Харкові станцювали учні 51-ої школи (відео)

Харківські одинадцятикласники станцювали вальс на майдані Свободи, у центрі Харкова. Випускники мріяли про це кілька років. До вальсу школярі готувалися понад два місяці, самостійно ставили хореографію. Останній шкільний вальс танцювали разом із класною керівницею, розповідає «5 канал».

Свій останній шкільний вальс випускники 51-ої харківської школи планували ще до повномасштабного вторгнення. Та навіть війна не завадила здійсненню мрії.

Багато хто з однокласників закінчував навчання дистанційно, адже евакуювалися до Німеччини, Польщі та Литви. Тому на майданчику трохи більше половини класу. Це ті, хто лишився у місті попри бойові дії.

«Чотири відмінника закінчують школу, два медалісти, 16 учнів, які навчалися «добре». Найгарніші, найкращі, найрідніші мої діти», – каже класний керівник Ірина Гільова.

Їхня школа вціліла, та цей навчальний рік 11-класники провели поза партами. Із міркувань безпеки усі заняття проводилися онлайн.

«Найважчий період, коли були планові відключення світла, коли не мав змоги навіть зайти в інтернет, щось почитати там. Просто сидів у темряві. Добре, якщо були підручники – у мене вони були, я їх читав, але це було майже у темряві, при свічках», – каже випускник Микита Яковенко.

«Ми у Харкові спершу чуємо вибух, а потім тривогу. Це теж складно в емоційному плані, в моральному, тому що ми думаємо не про навчання в першу чергу», – зізнається випускниця Катерина Степаненко.

Підготовка до шкільного вальсу зібрала однокласників разом. Танок репетирували понад 2 місяці. Самі ставили хореографію і старанно вивчали па.

«Які б стереотипи не ходили, що усі хлопці як дерево, це неправда, у нас багато хлопців, хто добре розуміє, як рухатися, що робити з руками», – каже випускниця Дарина Ольховська.

«У нас майже усі погодилися одразу, хтось вагався, але ось, ви бачите, всі станцювали», – розповідає випускник Володимир.

Свій вальс школярі присвятили однокласникам, які через війну танцювати разом із ними не змогли.