Випускні в Дергачах: атестати в бомбосховищі, вальс – біля руїн (фото, відео)
У місті Дергачі Харківської області шкільні випускні провели у дитячій кімнаті, розташованій в одному з бомбосховищ, а вальс танцювали біля руїн розбитого росіянами Будинку культури.
Цьогоріч з ліцеїв Дергачівщини випустилися 325 одинадцятикласників. Десятеро отримали золоті медалі, шестеро – срібні, розповів начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.
“Найприємніше вразила ініціативність випускників та педагогічних колективів у підготовці до святкувань, яка вкотре підтверджує тезу про те, що згуртованість українців не має меж!” – зазначив Задоренко.
Фото: Дергачівська міськрада
Випускники Дергачівського ліцею №2 танцювали вальс перед зруйнованим Будинком культури, йдеться у репортажі “ТСН”.
Фото: ВВС Україна
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Червня 2023 в 22:52;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Дергачі Харківської області шкільні випускні провели у дитячій кімнаті, розташованій в одному з бомбосховищ, а вальс танцювали біля руїн розбитого росіянами Будинку культури.".