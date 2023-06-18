Випускні в Дергачах: атестати в бомбосховищі, вальс – біля руїн (фото, відео)

У місті Дергачі Харківської області шкільні випускні провели у дитячій кімнаті, розташованій в одному з бомбосховищ, а вальс танцювали біля руїн розбитого росіянами Будинку культури.

Цьогоріч з ліцеїв Дергачівщини випустилися 325 одинадцятикласників. Десятеро отримали золоті медалі, шестеро – срібні, розповів начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

“Найприємніше вразила ініціативність випускників та педагогічних колективів у підготовці до святкувань, яка вкотре підтверджує тезу про те, що згуртованість українців не має меж!” – зазначив Задоренко.



Фото: Дергачівська міськрада

Випускники Дергачівського ліцею №2 танцювали вальс перед зруйнованим Будинком культури, йдеться у репортажі “ТСН”.



Фото: ВВС Україна