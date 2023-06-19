Почти полмиллиона гривен предприятие в Харькове не оплатило за аренду земли
Предприятие не уплатило в бюджет Харькова около полмиллиона гривен за пользование землей под недвижимостью.
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре. Установлено, что в собственности Харьковского горсовета находился земельный участок площадью более 1 га по улице Александра Шпейера.
Однако предприятие использовало этот земельный участок для эксплуатации и обслуживания нежилого здания без права собственности/пользования и без государственной регистрации. К тому же фирма не платила налоги за землю.
Поэтому указанное предприятие задолжало Харьковскому горсовету почти полмиллиона гривен.
Прокуратура обратилась в суд в интересах государства в лице Харьковского городского совета к производственно-коммерческому предприятию по взысканию безосновательно сохраненных средств за использование земельного участка без правоустанавливающих документов на землю.
Однако суд отказал прокурору в удовлетворении иска. Правоохранители подали апелляцию, и суд ее удовлетворил. Решение первой инстанции отменено.
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- • Дата публикации материала: 19 июня 2023 в 14:53;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Предприятие не уплатило в бюджет Харькова около полмиллиона гривен за пользование землей под недвижимостью.".