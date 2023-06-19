Требовали взятки: в Харькове задержали руководство Госпродпотребслужбы (видео)
ГБР задержало руководство Госпродпотребслужбы Харьковской области, которые облагали «данью» местных предпринимателей.
По данным ГБР, руководитель Госпродпотребслужбы и начальник одного из районных управлений ведомства создали организованную преступную группу, в которую привлекли работника службы и гражданского.
«У каждого из участников была своя роль: от общего руководства действия группы до поиска потенциальной жертвы и обложения ее данью», — добавили в ГБР.
Деньги фигуранты требовали у предпринимателей, запугивая их искусственными проверками и разными санкциями и штрафами.
В частности, следствие задокументировало, как чиновники поставили условие одному из предприятий, занимающихся производством мясной продукции. Они потребовали предпринимателя отдавать им по 30 тысяч ежемесячно. В случае отказа обещали немалые проблемы, вплоть до остановки деятельности.
Всех четырех фигурантов задержали после получения очередной «месячной платы».
В ходе следственных действий в служебных помещениях и дома у преступников правоохранители изъяли более 100 тыс. долларов США и 5 тыс. евро.
Фигурантам сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды организованной группой лиц (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 УКУ).
Им избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога от 800 тысяч до 1 миллиона гривен. Преступникам грозит до 10 лет тюрьмы.
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- • Дата публикации материала: 19 июня 2023 в 13:20;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ГБР задержало руководство Госпродпотребслужбы Харьковской области, которые облагали «данью» местных предпринимателей.".