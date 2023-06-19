Вимагали хабарі: у Харкові затримали керівництво Держпродспоживслужби (відео)
ДБР затримало керівництво Держпродспоживслужби Харківської області, які обкладали «даниною» місцевих підприємців.
За даними ДБР, керівник Держпродспоживслужби та начальник одного з районних управлінь відомства створили організовану злочинну групу, до якої залучили працівника служби та цивільну особу.
«У кожного з учасників була своя роль: від загального керівництва діями групи до пошуку потенційної жертви та обкладання її даниною», – додали в ДБР.
Гроші фігуранти вимагали у підприємців, залякуючи їх штучними перевірками та різними санкціями й штрафами.
Зокрема, слідство задокументувало, як посадовці поставили умову одному з підприємств, яке займається виробництвом м’ясної продукції. Вони вимагали підприємця віддавати їм по 30 тисяч щомісячно. У разі відмови обіцяли чималі проблеми, аж до зупинення діяльності.
Усіх чотирьох фігурантів затримали після одержання чергової «місячної плати».
Під час слідчих дій у службових приміщеннях та вдома у злочинців правоохоронці вилучили понад 100 тис. доларів США і 5 тис. євро.
Фігурантам повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди організованою групою осіб (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 ККУ).
Їм обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави від 800 тисяч до 1 мільйона гривень. Злочинцям загрожує до 10 років тюрми.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Червня 2023 в 13:20;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "ДБР затримало керівництво Держпродспоживслужби Харківської області, які обкладали «даниною» місцевих підприємців.".