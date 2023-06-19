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Продавав українську пшеницю за російські рублі: на Харківщині піймали зрадника

Суспільство 11:42   19.06.2023
Вікторія Яковенко
Продавав українську пшеницю за російські рублі: на Харківщині піймали зрадника Фото: Харківська обласна прокуратура

40-річний підприємець з села Семенівка на Куп’янщині провадив господарську діяльність у взаємодії з окупантами.

За даними Харківської обласної прокуратури, під час окупації району підприємець «подружився» з загарбниками.

Зокрема, колаборант, отримавши від окупантів «патент на торгову діяльність», продавав врожай пшениці за російські рублі та віддавав 5% від прибутку представникам ЗС РФ.

Наразі зрадник перебуває під вартою. Його обвинувачують за фактом колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 ККУ).

Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

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Автор: Вікторія Яковенко
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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Червня 2023 в 11:42;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "40-річний підприємець з села Семенівка на Куп’янщині провадив господарську діяльність у взаємодії з окупантами.".