Продавав українську пшеницю за російські рублі: на Харківщині піймали зрадника

40-річний підприємець з села Семенівка на Куп’янщині провадив господарську діяльність у взаємодії з окупантами.

За даними Харківської обласної прокуратури, під час окупації району підприємець «подружився» з загарбниками.

Зокрема, колаборант, отримавши від окупантів «патент на торгову діяльність», продавав врожай пшениці за російські рублі та віддавав 5% від прибутку представникам ЗС РФ.

Наразі зрадник перебуває під вартою. Його обвинувачують за фактом колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 ККУ).

Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.