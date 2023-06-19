Продавал украинскую пшеницу за рубли: на Купянщине поймали предателя
Фото: Харьковская областная прокуратура
40-летний предприниматель из села Семеновка на Харьковщине вел хозяйственную деятельность во взаимодействии с оккупантами.
По данным Харьковской областной прокуратуры, во время оккупации района предприниматель «подружился» с захватчиками.
В частности, коллаборант, получив от оккупантов «патент на торговую деятельность», продавал урожай пшеницы за российские рубли и отдавал 5% от прибыли представителям ВС РФ.
Сейчас предатель находится под стражей. Его обвиняют по факту коллаборационной деятельности (ч. 4 ст. 111-1 УКУ).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до десяти тысяч минимумов доходов граждан или лишение свободы на срок от трех до пяти лет.
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- • Дата публикации материала: 19 июня 2023 в 11:42;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "40-летний предприниматель из села Семеновка на Харьковщине вел хозяйственную деятельность во взаимодействии с оккупантами.".