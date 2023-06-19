Продавал украинскую пшеницу за рубли: на Купянщине поймали предателя

40-летний предприниматель из села Семеновка на Харьковщине вел хозяйственную деятельность во взаимодействии с оккупантами.

По данным Харьковской областной прокуратуры, во время оккупации района предприниматель «подружился» с захватчиками.

В частности, коллаборант, получив от оккупантов «патент на торговую деятельность», продавал урожай пшеницы за российские рубли и отдавал 5% от прибыли представителям ВС РФ.

Сейчас предатель находится под стражей. Его обвиняют по факту коллаборационной деятельности (ч. 4 ст. 111-1 УКУ).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до десяти тысяч минимумов доходов граждан или лишение свободы на срок от трех до пяти лет.