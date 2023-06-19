Майже пів мільйона гривень підприємство у Харкові не сплатило за оренду землі

Підприємство не сплатило до бюджету Харкова майже пів мільйона гривень за користування землею під нерухомістю.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі. Встановлено, що у власності Харківської міськради перебувала земельна ділянка площею понад 1 га по вулиці Олександра Шпейєра.

Однак, підприємство використовувало цю земельну ділянку для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі без права власності/користування та без державної реєстрації. До того ж фірма не сплачувала податки за землю.

Тож, зазначене підприємство заборгувало Харківській міськраді майже пів мільйона гривень.

Прокуратура звернулася у суд в інтересах держави в особі Харківської міської ради до виробничо-комерційного підприємства щодо стягнення безпідставно збережених коштів за використання земельної ділянки без правовстановлюючих документів на землю.

Проте суд відмовив прокурору у задоволенні позову. Правоохоронці подали апеляцію, і суд її задовольнив. Рішення першої інстанції скасовано.