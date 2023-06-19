Синегубов сообщил о последствиях обстрелов Харьковщины: двое ранены

За сутки на Харьковщине два мужчины получили ранения, также зафиксированы разрушения и пожар, проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов.

По его данным, в течение суток армия РФ обстреливала населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского, Богодуховского и Изюмского районов.

«В результате минометного обстрела с. Липцы Харьковского района разрушены два частных жилых дома, получил ранение 35-летний гражданский мужчина, поврежден автомобиль. В с. Первомайское Изюмского района из-за артиллерийского обстрела врага получил ранение и был госпитализирован мужчина 65 лет», — сообщил Синегубов в telegram.

Он также проинформировал, что в Волчанске оккупанты повредили линию электропередач и не менее двух домов. А в Богодуховском районе из-за обстрела загорелась лесопосадка.