Синегубов сообщил о последствиях обстрелов Харьковщины: двое ранены
За сутки на Харьковщине два мужчины получили ранения, также зафиксированы разрушения и пожар, проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов.
По его данным, в течение суток армия РФ обстреливала населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского, Богодуховского и Изюмского районов.
«В результате минометного обстрела с. Липцы Харьковского района разрушены два частных жилых дома, получил ранение 35-летний гражданский мужчина, поврежден автомобиль. В с. Первомайское Изюмского района из-за артиллерийского обстрела врага получил ранение и был госпитализирован мужчина 65 лет», — сообщил Синегубов в telegram.
Он также проинформировал, что в Волчанске оккупанты повредили линию электропередач и не менее двух домов. А в Богодуховском районе из-за обстрела загорелась лесопосадка.
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- • Дата публикации материала: 19 июня 2023 в 08:22;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки на Харьковщине два мужчины получили ранения, также зафиксированы разрушения и пожар, проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов".