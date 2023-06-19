Синєгубов повідомив про наслідки обстрілів Харківщини: двох поранено
За добу на Харківщині двоє чоловіків отримали поранення, також зафіксовано руйнування та пожежу, поінформував начальник ХОВА Олег Синєгубов.
За його даними, протягом доби армія РФ обстрілювала населені пункти Харківського, Куп’янського, Чугуївського, Богодухівського та Ізюмського районів.
“Внаслідок мінометного обстрілу с. Липці Харківського району зруйновано два приватні житлові будинки, зазнав поранення 35-річний цивільний чоловік, пошкоджено автомобіль. У с. Першотравневе Ізюмського району через артилерійський обстріл ворога зазнав поранення та був госпіталізований чоловік 65 років”, — повідомив Синєгубов у телеграмі.
Він також поінформував, що у Вовчанську окупанти пошкодили лінію електропередач та не менше двох будинків. А в Богодухівському районі через обстріл спалахнула лісопосадка.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Червня 2023 в 08:22;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу на Харківщині двоє чоловіків отримали поранення, також зафіксовано руйнування та пожежу, поінформував начальник ХОВА Олег Синєгубов".