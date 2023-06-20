Мужчина погиб на Харьковщине, неосторожно покурив

ГСЧС сообщила о смерти во время пожара на Харьковщине 74-летнего жителя Нововодолажской громады.

«В результате одного из пожаров, возникшего по неосторожности во время курения, погиб 74-летний мужчина. Событие произошло в 20:03 в частном доме на ул. Октябрьской села Новоселовка Нововодолажской громады. Площадь пожара составила 50 кв. м. Его ликвидировали спасатели Харьковского и Луганского гарнизонов ГСЧС в 21:45», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В целом за сутки на Харьковщине случилось 22 пожара, три из них — из-за вражеских обстрелов: в Волчанске и Купянском районе.