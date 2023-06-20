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Мужчина погиб на Харьковщине, неосторожно покурив

Происшествия 08:55   20.06.2023
Оксана Горун
Мужчина погиб на Харьковщине, неосторожно покурив Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

ГСЧС сообщила о смерти во время пожара на Харьковщине 74-летнего жителя Нововодолажской громады.

«В результате одного из пожаров, возникшего по неосторожности во время курения, погиб 74-летний мужчина. Событие произошло в 20:03 в частном доме на ул. Октябрьской села Новоселовка Нововодолажской громады. Площадь пожара составила 50 кв. м. Его ликвидировали спасатели Харьковского и Луганского гарнизонов ГСЧС в 21:45», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

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    • В целом за сутки на Харьковщине случилось 22 пожара, три из них — из-за вражеских обстрелов: в Волчанске и Купянском районе.

    Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 июня 2023 в 08:55;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ГСЧС сообщила о смерти во время пожара на Харьковщине 74-летнего жителя Нововодолажской громады".