Мужчина погиб на Харьковщине, неосторожно покурив
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
ГСЧС сообщила о смерти во время пожара на Харьковщине 74-летнего жителя Нововодолажской громады.
«В результате одного из пожаров, возникшего по неосторожности во время курения, погиб 74-летний мужчина. Событие произошло в 20:03 в частном доме на ул. Октябрьской села Новоселовка Нововодолажской громады. Площадь пожара составила 50 кв. м. Его ликвидировали спасатели Харьковского и Луганского гарнизонов ГСЧС в 21:45», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
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В целом за сутки на Харьковщине случилось 22 пожара, три из них — из-за вражеских обстрелов: в Волчанске и Купянском районе.
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- • Дата публикации материала: 20 июня 2023 в 08:55;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ГСЧС сообщила о смерти во время пожара на Харьковщине 74-летнего жителя Нововодолажской громады".