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На Харьковщине из-за обстрелов произошли лесные пожары — Синегубов

Происшествия 08:39   20.06.2023
Оксана Горун
На Харьковщине из-за обстрелов произошли лесные пожары — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о пожарах в лесах Купянского района.

«В результате вражеских обстрелов возле сел Ковшаровка и Глушковка Купянского района произошли лесные пожары», — написал Синегубов в telegram.

Также он проинформировал о вечернем пожаре 19 июня в Волчанске. Там обстрелом повреждены многоквартирный дом и частный.

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Информации о пострадавших от обстрелов нет.

По данным Синегубова, под ударом за сутки были населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского, Богодуховского и Изюмского районов области.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 июня 2023 в 08:39;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о пожарах в лесах Купянского района".