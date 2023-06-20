На Харьковщине из-за обстрелов произошли лесные пожары — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о пожарах в лесах Купянского района.

«В результате вражеских обстрелов возле сел Ковшаровка и Глушковка Купянского района произошли лесные пожары», — написал Синегубов в telegram.

Также он проинформировал о вечернем пожаре 19 июня в Волчанске. Там обстрелом повреждены многоквартирный дом и частный.

Информации о пострадавших от обстрелов нет.

По данным Синегубова, под ударом за сутки были населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского, Богодуховского и Изюмского районов области.