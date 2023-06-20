На Харьковщине из-за обстрелов произошли лесные пожары — Синегубов
Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о пожарах в лесах Купянского района.
«В результате вражеских обстрелов возле сел Ковшаровка и Глушковка Купянского района произошли лесные пожары», — написал Синегубов в telegram.
Также он проинформировал о вечернем пожаре 19 июня в Волчанске. Там обстрелом повреждены многоквартирный дом и частный.
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Информации о пострадавших от обстрелов нет.
По данным Синегубова, под ударом за сутки были населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского, Богодуховского и Изюмского районов области.
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- • Дата публикации материала: 20 июня 2023 в 08:39;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о пожарах в лесах Купянского района".