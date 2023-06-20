На Харківщині через обстріли сталися лісові пожежі – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про пожежі у лісах Куп’янського району.

“Внаслідок ворожих обстрілів біля сіл. Ківшарівка та Глушківка Куп’янського району сталися лісові пожежі”, – написав Синєгубов у телеграмі.

Також він поінформував про вечірню пожежу 19 червня у Вовчанську. Там обстрілом пошкоджено багатоквартирний будинок та приватний.

Інформації про постраждалих від обстрілів немає.

За даними Синєгубова, під ударом за добу були населені пункти Харківського, Куп’янського, Чугуївського, Богодухівського та Ізюмського районів області.