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На Харківщині через обстріли сталися лісові пожежі – Синєгубов

Події 08:39   20.06.2023
Оксана Горун
На Харківщині через обстріли сталися лісові пожежі – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про пожежі у лісах Куп’янського району.

“Внаслідок ворожих обстрілів біля сіл. Ківшарівка та Глушківка Куп’янського району сталися лісові пожежі”, – написав Синєгубов у телеграмі.

Також він поінформував про вечірню пожежу 19 червня у Вовчанську. Там обстрілом пошкоджено багатоквартирний будинок та приватний.

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Інформації про постраждалих від обстрілів немає.

За даними Синєгубова, під ударом за добу були населені пункти Харківського, Куп’янського, Чугуївського, Богодухівського та Ізюмського районів області.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Червня 2023 в 08:39;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про пожежі у лісах Куп’янського району".