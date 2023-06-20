На Харківщині через обстріли сталися лісові пожежі – Синєгубов
Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про пожежі у лісах Куп’янського району.
“Внаслідок ворожих обстрілів біля сіл. Ківшарівка та Глушківка Куп’янського району сталися лісові пожежі”, – написав Синєгубов у телеграмі.
Також він поінформував про вечірню пожежу 19 червня у Вовчанську. Там обстрілом пошкоджено багатоквартирний будинок та приватний.
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Інформації про постраждалих від обстрілів немає.
За даними Синєгубова, під ударом за добу були населені пункти Харківського, Куп’янського, Чугуївського, Богодухівського та Ізюмського районів області.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Червня 2023 в 08:39;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про пожежі у лісах Куп’янського району".