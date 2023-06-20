Чоловік загинув на Харківщині, необережно покуривши
Фото: ДСНС
ДСНС повідомила про смерть під час пожежі на Харківщині 74-річного мешканця Нововодолазької громади.
“Внаслідок однієї з пожеж, що виникла через необережність під час куріння, загинув 74-річний чоловік. Подія трапилась о 20:03 у приватній оселі на вул. Жовтневій села Новоселівка Нововодолазької громади. Площа пожежі склала 50 кв.м. Її ліквідували рятувальники Харківського та Луганського гарнізонів ДСНС о 21:45”, – проінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
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Загалом за добу на Харківщині сталося 22 пожежі, три з них – через ворожі обстріли: у Вовчанську та Куп’янському районі.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Червня 2023 в 08:55;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "ДСНС повідомила про смерть під час пожежі на Харківщині 74-річного мешканця Нововодолазької громади".