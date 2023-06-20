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Ракетная опасность на Харьковщине – Воздушные силы ВСУ

Происшествия 14:51   20.06.2023
Виктория Яковенко
Ракетная опасность на Харьковщине – Воздушные силы ВСУ

Воздушные силы ВСУ проинформировали об активности вражеской тактической авиации. В Харьковской области звучит тревога.

«Внимание! Харьковская область – ракетная опасность! Активность вражеской тактической авиации», – написали в Telegram Воздушных сил ВСУ.

Воздушную тревогу в Харьковской области объявили в 14:44.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 июня 2023 в 14:51;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Воздушные силы ВСУ проинформировали об активности вражеской тактической авиации. В Харьковской области звучит тревога.".