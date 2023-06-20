Ракетная опасность на Харьковщине – Воздушные силы ВСУ
Воздушные силы ВСУ проинформировали об активности вражеской тактической авиации. В Харьковской области звучит тревога.
«Внимание! Харьковская область – ракетная опасность! Активность вражеской тактической авиации», – написали в Telegram Воздушных сил ВСУ.
Воздушную тревогу в Харьковской области объявили в 14:44.
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- • Дата публикации материала: 20 июня 2023 в 14:51;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Воздушные силы ВСУ проинформировали об активности вражеской тактической авиации. В Харьковской области звучит тревога.".