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Ракетна небезпека на Харківщині – Повітряні сили ЗСУ

Події 14:51   20.06.2023
Вікторія Яковенко
Ракетна небезпека на Харківщині – Повітряні сили ЗСУ

Повітряні сили ЗСУ поінформували про активність ворожої тактичної авіації. У Харківській обласні лунає тривога.

«Увага!Харківська область – ракетна небезпека! Активність ворожої тактичної авіації», – написали в Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Повітряну тривогу на Харківщині оголосили о 14:44.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Червня 2023 в 14:51;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Повітряні сили ЗСУ поінформували про активність ворожої тактичної авіації. У Харківській обласні лунає тривога.".