Ракетна небезпека на Харківщині – Повітряні сили ЗСУ
Повітряні сили ЗСУ поінформували про активність ворожої тактичної авіації. У Харківській обласні лунає тривога.
«Увага!Харківська область – ракетна небезпека! Активність ворожої тактичної авіації», – написали в Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Повітряну тривогу на Харківщині оголосили о 14:44.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Червня 2023 в 14:51;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Повітряні сили ЗСУ поінформували про активність ворожої тактичної авіації. У Харківській обласні лунає тривога.".