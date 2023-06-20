Постраждала жінка внаслідок ранкового обстрілу Вовчанська – прокуратура (фото)
Фото: Харківська обласна прокуратура
20 червня вранці армія РФ завдала ударів по місту Вовчанськ на Харківщині.
Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі. Внаслідок обстрілу поранення отримала 58-річна місцева мешканка. ЇЇ шпиталізували.
Крім цього, внаслідок вчорашніх обстрілів Вовчанська загорівся будинок площею 300 кв. м. Пошкоджені й інші приватні будинки, додали правоохоронці.
Слідчі розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).
Читайте також: Село на Харківщині поблизу кордону обстріляла РФ: воно частково знеструмлене
Новини за темою:
Ви читали новину: «Постраждала жінка внаслідок ранкового обстрілу Вовчанська – прокуратура (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 20 Червня 2023 в 14:32;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "20 червня вранці армія РФ завдала ударів по місту Вовчанськ на Харківщині.".