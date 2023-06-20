Постраждала жінка внаслідок ранкового обстрілу Вовчанська – прокуратура (фото)

20 червня вранці армія РФ завдала ударів по місту Вовчанськ на Харківщині.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі. Внаслідок обстрілу поранення отримала 58-річна місцева мешканка. ЇЇ шпиталізували.

Крім цього, внаслідок вчорашніх обстрілів Вовчанська загорівся будинок площею 300 кв. м. Пошкоджені й інші приватні будинки, додали правоохоронці.

Слідчі розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).