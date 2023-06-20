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Село на Харківщині поблизу кордону обстріляла РФ: воно частково знеструмлене

Події 11:59   20.06.2023
Вікторія Яковенко
Село на Харківщині поблизу кордону обстріляла РФ: воно частково знеструмлене Фото: “Зоря-news”

О 20:00 19 червня під ворожими артилерійськими ударами опинилося село Лютівка Золочівської громади Харківської області.

Про це пише місцеве видання «Зоря-news» із посиланням на голову ОТГ Віктора Коваленка.

За його даними, загалом було вісім ударів. Пошкоджено два приватні будинки та господарчі споруди. Населений пункт частково знеструмлений. Жертв немає.

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Фото: «Зоря-news»

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Червня 2023 в 11:59;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "О 20:00 19 червня під ворожими артилерійськими ударами опинилося село Лютівка Золочівської громади Харківської області.".