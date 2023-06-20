Село на Харківщині поблизу кордону обстріляла РФ: воно частково знеструмлене

О 20:00 19 червня під ворожими артилерійськими ударами опинилося село Лютівка Золочівської громади Харківської області.

Про це пише місцеве видання «Зоря-news» із посиланням на голову ОТГ Віктора Коваленка.

За його даними, загалом було вісім ударів. Пошкоджено два приватні будинки та господарчі споруди. Населений пункт частково знеструмлений. Жертв немає.