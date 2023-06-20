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Село на Харьковщине вблизи границы обстреляла РФ: оно частично обесточено

Происшествия 11:59   20.06.2023
Виктория Яковенко
Село на Харьковщине вблизи границы обстреляла РФ: оно частично обесточено Фото: «Заря-news»

В 20:00 19 июня под вражескими артиллерийскими ударами оказалось село Лютовка Золочевской громады Харьковской области.

Об этом пишет местное издание «Заря-news» со ссылкой на главу ОТГ Виктора Коваленко.

По его данным, всего было восемь ударов. Повреждены два частных дома и хозяйственные постройки. Населённый пункт частично обесточен. Жертв нет.

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Фото: «Заря-news»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 июня 2023 в 11:59;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 20:00 19 июня под вражескими артиллерийскими ударами оказалось село Лютовка Золочевской громады Харьковской области.".