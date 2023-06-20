Село на Харьковщине вблизи границы обстреляла РФ: оно частично обесточено

В 20:00 19 июня под вражескими артиллерийскими ударами оказалось село Лютовка Золочевской громады Харьковской области.

Об этом пишет местное издание «Заря-news» со ссылкой на главу ОТГ Виктора Коваленко.

По его данным, всего было восемь ударов. Повреждены два частных дома и хозяйственные постройки. Населённый пункт частично обесточен. Жертв нет.