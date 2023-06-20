Село на Харьковщине вблизи границы обстреляла РФ: оно частично обесточено
Фото: «Заря-news»
В 20:00 19 июня под вражескими артиллерийскими ударами оказалось село Лютовка Золочевской громады Харьковской области.
Об этом пишет местное издание «Заря-news» со ссылкой на главу ОТГ Виктора Коваленко.
По его данным, всего было восемь ударов. Повреждены два частных дома и хозяйственные постройки. Населённый пункт частично обесточен. Жертв нет.
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- • Дата публикации материала: 20 июня 2023 в 11:59;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 20:00 19 июня под вражескими артиллерийскими ударами оказалось село Лютовка Золочевской громады Харьковской области.".