Live
  • Вторник 20.06.2023
    • Харьков
  •   +25°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.94
    • 🟢

Пострадала женщина в результате утренних обстрелов Волчанска (фото)

Происшествия 14:32   20.06.2023
Виктория Яковенко
Пострадала женщина в результате утренних обстрелов Волчанска (фото) Фото: Харьковская областная прокуратура

20 июня утром армия РФ нанесла удары по городу Волчанск на Харьковщине.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре. В результате обстрела ранения получила 58-летняя местная жительница. Ее госпитализировали.

Кроме этого, в результате вчерашних обстрелов Волчанска загорелся дом площадью 300 кв. м. Повреждены и другие частные дома, добавили правоохранители.

Следователи начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).

01

02

03

04
Фото: Харьковская областная прокуратура

Читайте также: Село на Харьковщине вблизи границы обстреляла РФ: оно частично обесточено

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
ISW заявляет, что войска РФ добились успехов в районе Купянска (карта)
ISW заявляет, что войска РФ добились успехов в районе Купянска (карта)
20.06.2023
«ХТС», водоканал и другие коммунальные службы: Терехов приглашает на работу
«ХТС», водоканал и другие коммунальные службы: Терехов приглашает на работу
20.06.2023
Жителей Харьковщины просят помочь в розыске вероятного преступника
Жителей Харьковщины просят помочь в розыске вероятного преступника
19.06.2023
Последние две недели враг несколько изменил свою тактику — Синегубов
Последние две недели враг несколько изменил свою тактику — Синегубов
19.06.2023
В Харькове – новая волна возвращений жителей: к ним обратился Терехов
В Харькове – новая волна возвращений жителей: к ним обратился Терехов
20.06.2023
Ракетная опасность на Харьковщине – Воздушные силы ВСУ
Ракетная опасность на Харьковщине – Воздушные силы ВСУ
20.06.2023

Новости по теме:

15:53
Сухая трава и частные дома загорелись из-за обстрела Волчанска – ГСЧС (фото)
14:51
Ракетная опасность на Харьковщине – Воздушные силы ВСУ
14:32
Пострадала женщина в результате утренних обстрелов Волчанска (фото)
13:27
«Работайте, братья!» Двоих агитаторов, ждавших рф, поймали на Харьковщине
12:32
У предпринимателя на Харьковщине забрали через суд 24 га пруда: причина

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Пострадала женщина в результате утренних обстрелов Волчанска (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 20 июня 2023 в 14:32;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "20 июня утром армия РФ нанесла удары по городу Волчанск на Харьковщине.".