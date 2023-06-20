Пострадала женщина в результате утренних обстрелов Волчанска (фото)

20 июня утром армия РФ нанесла удары по городу Волчанск на Харьковщине.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре. В результате обстрела ранения получила 58-летняя местная жительница. Ее госпитализировали.

Кроме этого, в результате вчерашних обстрелов Волчанска загорелся дом площадью 300 кв. м. Повреждены и другие частные дома, добавили правоохранители.

Следователи начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).