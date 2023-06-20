Пострадала женщина в результате утренних обстрелов Волчанска (фото)
Фото: Харьковская областная прокуратура
20 июня утром армия РФ нанесла удары по городу Волчанск на Харьковщине.
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре. В результате обстрела ранения получила 58-летняя местная жительница. Ее госпитализировали.
Кроме этого, в результате вчерашних обстрелов Волчанска загорелся дом площадью 300 кв. м. Повреждены и другие частные дома, добавили правоохранители.
Следователи начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).
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- • Дата публикации материала: 20 июня 2023 в 14:32;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "20 июня утром армия РФ нанесла удары по городу Волчанск на Харьковщине.".