Житель Волчанска обманул пенсионерку: взял деньги, но работу не выполнил

В Волчанске на Харьквощине неоднократно судимый за имущественные преступления мужчина за деньги пообещал пожилой женщине закрыть поврежденные обстрелами окна в квартире, но работу не выполнил.

Мужчина получил от пенсионерки 1000 гривен за работу, но окна так и не закрыл, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) УКУ.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления.