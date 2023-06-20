Житель Волчанска обманул пенсионерку: взял деньги, но работу не выполнил
Фото: ГУНП в Харьковской области
В Волчанске на Харьквощине неоднократно судимый за имущественные преступления мужчина за деньги пообещал пожилой женщине закрыть поврежденные обстрелами окна в квартире, но работу не выполнил.
Мужчина получил от пенсионерки 1000 гривен за работу, но окна так и не закрыл, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) УКУ.
Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления.
Читайте также: «Развела» американца на 13 тыс. долларов: в Харькове будут судить мошенницу
Новости по теме:
Вы читали новость: «Житель Волчанска обманул пенсионерку: взял деньги, но работу не выполнил»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 20 июня 2023 в 16:01;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Волчанске на Харьквощине неоднократно судимый за имущественные преступления мужчина за деньги пообещал пожилой женщине закрыть поврежденные обстрелами окна в квартире, но работу не выполнил.".