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Житель Волчанска обманул пенсионерку: взял деньги, но работу не выполнил

Общество 16:01   20.06.2023
Виктория Яковенко
Житель Волчанска обманул пенсионерку: взял деньги, но работу не выполнил Фото: ГУНП в Харьковской области

В Волчанске на Харьквощине неоднократно судимый за имущественные преступления мужчина за деньги пообещал пожилой женщине закрыть поврежденные обстрелами окна в квартире, но работу не выполнил.

Мужчина получил от пенсионерки 1000 гривен за работу, но окна так и не закрыл, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) УКУ.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 июня 2023 в 16:01;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Волчанске на Харьквощине неоднократно судимый за имущественные преступления мужчина за деньги пообещал пожилой женщине закрыть поврежденные обстрелами окна в квартире, но работу не выполнил.".