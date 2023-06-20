Мешканець Вовчанська ошукав пенсіонерку: взяв гроші, але роботу не виконав
Фото: ГУНП в Харківській області
У Вовчанську на Харківщині неодноразово судимий за майнові злочини чоловік за гроші пообіцяв літній жінці закрити пошкоджені обстрілами вікна у квартирі, але роботу не виконав.
Чоловік отримав від пенсіонерки 1000 гривень за роботу, але вікна так і не закрив, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) ККУ.
Чоловіку повідомили про підозру у скоєнні злочину.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Червня 2023 в 16:01;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Вовчанську на Харківщині неодноразово судимий за майнові злочини чоловік за гроші пообіцяв літній жінці закрити пошкоджені обстрілами вікна у квартирі, але роботу не виконав.".