Мешканець Вовчанська ошукав пенсіонерку: взяв гроші, але роботу не виконав

У Вовчанську на Харківщині неодноразово судимий за майнові злочини чоловік за гроші пообіцяв літній жінці закрити пошкоджені обстрілами вікна у квартирі, але роботу не виконав.

Чоловік отримав від пенсіонерки 1000 гривень за роботу, але вікна так і не закрив, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) ККУ.

Чоловіку повідомили про підозру у скоєнні злочину.