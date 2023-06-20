Live
  • Вівторок 20.06.2023
    • Харків
  •   +24°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.94
    • 🟢

Мешканець Вовчанська ошукав пенсіонерку: взяв гроші, але роботу не виконав

Суспільство 16:01   20.06.2023
Вікторія Яковенко
Мешканець Вовчанська ошукав пенсіонерку: взяв гроші, але роботу не виконав Фото: ГУНП в Харківській області

У Вовчанську на Харківщині неодноразово судимий за майнові злочини чоловік за гроші пообіцяв літній жінці закрити пошкоджені обстрілами вікна у квартирі, але роботу не виконав.

Чоловік отримав від пенсіонерки 1000 гривень за роботу, але вікна так і не закрив, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) ККУ.

Чоловіку повідомили про підозру у скоєнні злочину.

Читайте також: “Розвела” американця на 13 тис. доларів: у Харкові судитимуть шахрайку

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
У Харкові – нова хвиля повернень містян: до них звернувся Терехов
У Харкові – нова хвиля повернень містян: до них звернувся Терехов
20.06.2023
Мобільні і стаціонарні. На Харківщині відкривають нові ЦНАПи (відео)
Мобільні і стаціонарні. На Харківщині відкривають нові ЦНАПи (відео)
20.06.2023
Війська рф навчилися на своїх помилках на Харківщині. Що стримує наступ ЗСУ?
Війська рф навчилися на своїх помилках на Харківщині. Що стримує наступ ЗСУ?
20.06.2023
Постраждала жінка внаслідок ранкового обстрілу Вовчанська – прокуратура (фото)
Постраждала жінка внаслідок ранкового обстрілу Вовчанська – прокуратура (фото)
20.06.2023
Ракетна небезпека на Харківщині – Повітряні сили ЗСУ
Ракетна небезпека на Харківщині – Повітряні сили ЗСУ
20.06.2023
«ХТМ», водоканал та інші комунальні служби: Терехов запрошує на роботу
«ХТМ», водоканал та інші комунальні служби: Терехов запрошує на роботу
20.06.2023

Новини за темою:

16:16
Війська рф навчилися на своїх помилках на Харківщині. Що стримує наступ ЗСУ?
16:01
Мешканець Вовчанська ошукав пенсіонерку: взяв гроші, але роботу не виконав
15:53
Суха трава та приватні будинки загорілися внаслідок обстрілу Вовчанська (фото)
14:58
Пес Рембо, поранений на Харківщині, тепер працює у поліції Будапешту (відео)
14:51
Ракетна небезпека на Харківщині – Повітряні сили ЗСУ

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Мешканець Вовчанська ошукав пенсіонерку: взяв гроші, але роботу не виконав»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 20 Червня 2023 в 16:01;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Вовчанську на Харківщині неодноразово судимий за майнові злочини чоловік за гроші пообіцяв літній жінці закрити пошкоджені обстрілами вікна у квартирі, але роботу не виконав.".