На Сватовско-Купянском направлении уничтожен вражеский «Урал» с БК (видео)

Вражеский «Урал» не пережил встречи с украинским дроном. Видео последних минут «жизни» грузовика и беспилотника опубликовал командир роты ударных БпАК «Ахиллес» 92 ОМБр им. Ивана Сирко Юрий Федоренко.

«Рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко поразила «Урал», перевозящий личный состав и БК врага. Ювелирное управление FPV-дроном по движущейся цели», — написал Федоренко в telegram.

По его информации, удачная «встреча» с целью произошла на Сватовско-Купянском направлении.