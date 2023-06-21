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На Сватовско-Купянском направлении уничтожен вражеский «Урал» с БК (видео)

Происшествия 10:44   21.06.2023
Оксана Горун
На Сватовско-Купянском направлении уничтожен вражеский «Урал» с БК (видео) Фото: скрин

Вражеский «Урал» не пережил встречи с украинским дроном. Видео последних минут «жизни» грузовика и беспилотника опубликовал командир роты ударных БпАК «Ахиллес» 92 ОМБр им. Ивана Сирко Юрий Федоренко.

«Рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко поразила «Урал», перевозящий личный состав и БК врага. Ювелирное управление FPV-дроном по движущейся цели», — написал Федоренко в telegram.

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По его информации, удачная «встреча» с целью произошла на Сватовско-Купянском направлении.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 июня 2023 в 10:44;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вражеский «Урал» не пережил встречи с украинским дроном. Видео последних минут «жизни» грузовика и беспилотника опубликовал командир роты ударных БпАК «Ахиллес» 92 ОМБр им. Ивана Сирко Юрий Федоренко".