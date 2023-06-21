На Сватовско-Купянском направлении уничтожен вражеский «Урал» с БК (видео)
Фото: скрин
Вражеский «Урал» не пережил встречи с украинским дроном. Видео последних минут «жизни» грузовика и беспилотника опубликовал командир роты ударных БпАК «Ахиллес» 92 ОМБр им. Ивана Сирко Юрий Федоренко.
«Рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко поразила «Урал», перевозящий личный состав и БК врага. Ювелирное управление FPV-дроном по движущейся цели», — написал Федоренко в telegram.
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По его информации, удачная «встреча» с целью произошла на Сватовско-Купянском направлении.
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- • Дата публикации материала: 21 июня 2023 в 10:44;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вражеский «Урал» не пережил встречи с украинским дроном. Видео последних минут «жизни» грузовика и беспилотника опубликовал командир роты ударных БпАК «Ахиллес» 92 ОМБр им. Ивана Сирко Юрий Федоренко".