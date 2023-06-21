Харьковская 92 ОМБр подбила дроном одну из самых приоритетных целей (видео)

Видео поражения вражеского ЗРК «Тор-2М» опубликовал командир роты ударных БпАК «Ахиллес» 92 ОМБр им. Ивана Сирко Юрий Федоренко.

«Отработали дроном-камикадзе вражеский ЗРК «Тор-2М» – противовоздушное средство противника, направленное на борьбу с украинской авиацией и беспилотниками. Одна из самых приоритетных целей наших операций», — сообщил Федоренко.

Российская пропаганда годами позиционировала «ТОР-2М» как одну из лучших систем ПВО, которая «самостоятельно захватывает все воздушные цели». Одна из таких «воздушных целей» как раз и «подбила» вражескую технику. Успешную операцию провели на Сватовском направлении, уточнил командир «Ахиллеса».