Харьковская 92 ОМБр подбила дроном одну из самых приоритетных целей (видео)
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Видео поражения вражеского ЗРК «Тор-2М» опубликовал командир роты ударных БпАК «Ахиллес» 92 ОМБр им. Ивана Сирко Юрий Федоренко.
«Отработали дроном-камикадзе вражеский ЗРК «Тор-2М» – противовоздушное средство противника, направленное на борьбу с украинской авиацией и беспилотниками. Одна из самых приоритетных целей наших операций», — сообщил Федоренко.
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Российская пропаганда годами позиционировала «ТОР-2М» как одну из лучших систем ПВО, которая «самостоятельно захватывает все воздушные цели». Одна из таких «воздушных целей» как раз и «подбила» вражескую технику. Успешную операцию провели на Сватовском направлении, уточнил командир «Ахиллеса».
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- • Дата публикации материала: 21 июня 2023 в 09:17;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Видео поражения вражеского ЗРК «Тор-2М» опубликовал командир роты ударных БпАК «Ахиллес» 92 ОМБр им. Ивана Сирко Юрий Федоренко".