Live
  • Среда 21.06.2023
    • Харьков
  •   +21°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.96
    • 🔴

Харьковская 92 ОМБр подбила дроном одну из самых приоритетных целей (видео)

Происшествия 09:17   21.06.2023
Оксана Горун
Харьковская 92 ОМБр подбила дроном одну из самых приоритетных целей (видео) Фото: скрин

Видео поражения вражеского ЗРК «Тор-2М» опубликовал командир роты ударных БпАК «Ахиллес» 92 ОМБр им. Ивана Сирко Юрий Федоренко.

«Отработали дроном-камикадзе вражеский ЗРК «Тор-2М» – противовоздушное средство противника, направленное на борьбу с украинской авиацией и беспилотниками. Одна из самых приоритетных целей наших операций», — сообщил Федоренко.

Читайте также: Адские выходные устроили дроны харьковской 92 ОМБр врагу под Сватово (видео)

Российская пропаганда годами позиционировала «ТОР-2М» как одну из лучших систем ПВО, которая «самостоятельно захватывает все воздушные цели». Одна из таких «воздушных целей» как раз и «подбила» вражескую технику. Успешную операцию провели на Сватовском направлении, уточнил командир «Ахиллеса».

Автор: Оксана Горун
Популярно
ISW заявляет, что войска РФ добились успехов в районе Купянска (карта)
ISW заявляет, что войска РФ добились успехов в районе Купянска (карта)
20.06.2023
В Харькове – новая волна возвращений жителей: к ним обратился Терехов
В Харькове – новая волна возвращений жителей: к ним обратился Терехов
20.06.2023
Ночная атака ракетами и «Шахедами» и обстрелы Харьковщины: информация Генштаба
Ночная атака ракетами и «Шахедами» и обстрелы Харьковщины: информация Генштаба
21.06.2023
«ХТС», водоканал и другие коммунальные службы: Терехов приглашает на работу
«ХТС», водоканал и другие коммунальные службы: Терехов приглашает на работу
20.06.2023
Харьковчанин из «Укрэнерго» сливал врагу данные об энергосистеме: его поймали
Харьковчанин из «Укрэнерго» сливал врагу данные об энергосистеме: его поймали
21.06.2023
Харьковская 92 ОМБр подбила дроном одну из самых приоритетных целей (видео)
Харьковская 92 ОМБр подбила дроном одну из самых приоритетных целей (видео)
21.06.2023

Новости по теме:

09:17
Харьковская 92 ОМБр подбила дроном одну из самых приоритетных целей (видео)
07:33
Оккупанты предупреждают коллаборантов, что делать в случае прорыва ВСУ
07:12
Ночная атака ракетами и «Шахедами» и обстрелы Харьковщины: информация Генштаба
16:16
Россияне учли свои ошибки на Харьковщине. Что сдерживает наступление ВСУ?
11:36
«Украинцы берегут жизнь своих солдат» — Резников о темпах контрнаступления

  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Харьковская 92 ОМБр подбила дроном одну из самых приоритетных целей (видео)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 21 июня 2023 в 09:17;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Видео поражения вражеского ЗРК «Тор-2М» опубликовал командир роты ударных БпАК «Ахиллес» 92 ОМБр им. Ивана Сирко Юрий Федоренко".