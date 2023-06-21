Харківська 92 ОМБр підбила дроном одну з найпріоритетніших цілей (відео)
Відео ураження ворожого ЗРК “Тор-2М” опублікував командир роти ударних БпАК “Ахіллес” 92 ОМБр ім. Івана Сірка Юрій Федоренко.
“Відпрацювали дроном-камікадзе ворожий ЗРК “Тор-2М” – протиповітряний засіб противника, спрямований на боротьбу з українською авіацією та безпілотниками. Одна з найпріоритетніших цілей наших операцій”, – повідомив Федоренко.
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Російська пропаганда роками позиціонувала “ТОР-2М” як одну з найкращих систем ППО, яка “самостійно захоплює всі повітряні цілі”. Одна з таких “повітряних цілей” якраз і “підбила” ворожу техніку. Успішну операцію провели на Сватівському напрямі, уточнив командир “Ахіллеса”.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Червня 2023 в 09:17;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відео ураження ворожого ЗРК “Тор-2М” опублікував командир роти ударних БпАК “Ахіллес” 92 ОМБр ім. Івана Сірка Юрій Федоренко".