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Харківська 92 ОМБр підбила дроном одну з найпріоритетніших цілей (відео)

Події 09:17   21.06.2023
Оксана Горун
Харківська 92 ОМБр підбила дроном одну з найпріоритетніших цілей (відео)

Відео ураження ворожого ЗРК “Тор-2М” опублікував командир роти ударних БпАК “Ахіллес” 92 ОМБр ім. Івана Сірка Юрій Федоренко.

“Відпрацювали дроном-камікадзе ворожий ЗРК “Тор-2М” – протиповітряний засіб противника, спрямований на боротьбу з українською авіацією та безпілотниками. Одна з найпріоритетніших цілей наших операцій”, – повідомив Федоренко.

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Російська пропаганда роками позиціонувала “ТОР-2М” як одну з найкращих систем ППО, яка “самостійно захоплює всі повітряні цілі”. Одна з таких “повітряних цілей” якраз і “підбила” ворожу техніку. Успішну операцію провели на Сватівському напрямі, уточнив командир “Ахіллеса”.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відео ураження ворожого ЗРК “Тор-2М” опублікував командир роти ударних БпАК “Ахіллес” 92 ОМБр ім. Івана Сірка Юрій Федоренко".