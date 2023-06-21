На Сватівсько-Куп’янському напрямку знищено ворожий “Урал” з БК (відео)

Ворожий “Урал” не пережив зустрічі з українським дроном. Відео останніх хвилин “життя” вантажівки та безпілотника опублікував командир роти ударних БпАК “Ахіллес” 92 ОМБр ім. Івана Сірка Юрій Федоренко.

“Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів “Ахіллес” 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка вразила УРАЛ, який перевозить особовий склад та БК ворога. Ювелірне управління FPV-дроном по цілі, що рухається“, – написав Федоренко в телеграмі.

За його інформацією, вдала “зустріч” з ціллю відбулася на Сватівсько-Куп’янському напрямку.