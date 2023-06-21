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На Сватівсько-Куп’янському напрямку знищено ворожий “Урал” з БК (відео)

Події 10:44   21.06.2023
Оксана Горун
На Сватівсько-Куп’янському напрямку знищено ворожий “Урал” з БК (відео) Фото: скрін

Ворожий “Урал” не пережив зустрічі з українським дроном. Відео останніх хвилин “життя” вантажівки та безпілотника опублікував командир роти ударних БпАК “Ахіллес” 92 ОМБр ім. Івана Сірка Юрій Федоренко.

Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів “Ахіллес” 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка вразила УРАЛ, який перевозить особовий склад та БК ворога. Ювелірне управління FPV-дроном по цілі, що рухається“, – написав Федоренко в телеграмі.

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За його інформацією, вдала “зустріч” з ціллю відбулася на Сватівсько-Куп’янському напрямку.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Червня 2023 в 10:44;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворожий “Урал” не пережив зустрічі з українським дроном. Відео останніх хвилин “життя” вантажівки та безпілотника опублікував командир роти ударних БпАК “Ахіллес” 92 ОМБр ім. Івана Сірка Юрій Федоренко".