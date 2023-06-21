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Нарубили деревьев на 1,1 млн грн: на Харьковщине поймали «черных лесорубов»

Общество 14:32   21.06.2023
Виктория Яковенко
Нарубили деревьев на 1,1 млн грн: на Харьковщине поймали «черных лесорубов» Фото: Харьковская областная прокуратура

Трое мужчин в Купянском районе за три месяца уничтожили более 600 деревьев.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в октябре прошлого года житель поселка Шевченково решил незаконно вырубить деревья в лесу Купянщины, а затем продать древесину. К противоправной деятельности организатор привлек еще двух своих знакомых.

С октября по декабрь «черные лесорубы» систематически, не имея специальных разрешений, с помощью бензопил вырубили сырорастущие деревья в лесополосе возле села Боровское. Распиленную древесину злоумышленники грузили в автомобили, на которых и доставляли ее покупателям, за что получали денежное вознаграждение.

Всего подозреваемые успели срубить около 600 деревьев. Чем нанесли ущерб почти на 1,1 млн грн, добавили правоохранители.

Трем мужчинам сообщили о подозрении по факту незаконной порубки деревьев в защитных лесных насаждениях, перевозке, хранении и сбыте незаконно срубленных деревьев, повлекших тяжкие последствия, совершенные повторно организованной группой (ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246).

Им грозит от 5 до 7 лет тюрьмы.

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Фото: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 июня 2023 в 14:32;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трое мужчин в Купянском районе за три месяца уничтожили более 600 деревьев.".