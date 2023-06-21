Нарубали дерев на 1,1 млн грн: на Харківщині піймали «чорних лісорубів»

Троє чоловіків у Куп’янському районі за три місяці знищили понад 600 дерев.

За даними Харківської обласної прокуратури, у жовтні минулого року мешканець селища Шевченкове вирішив нарубати дерев у лісі на Куп’янщині, а потім продати деревину. До протиправної діяльності організатор залучив ще двох своїх знайомих.

З жовтня по грудень «чорні лісоруби» систематично, не маючи спеціальних дозволів, за допомогою бензопил вирубували сиророслі дерева у захисній лісосмузі біля села Борівське. Розпиляну деревину зловмисники вантажили в автомобілі, на яких і доставляли її покупцям, за що отримували грошову винагороду.

Усього підозрювані встигли зрубати близько 600 дерев. Чим завдали шкоди на майже 1,1 млн грн, додали правоохоронці.

Трьом чоловікам повідомили про підозру за фактом незаконної порубки дерев у захисних лісових насадженнях, перевезенні, зберіганні та збуті незаконно зрубаних дерев, що спричинили тяжкі наслідки, вчинених повторно організованою групою (ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246 ККУ).

Їм загрожує від 5 до 7 років тюрми.