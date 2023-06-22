В Харькове женщина с 1,5-летним сыном жила в подвалах домов (фото)

В Харькове полицейские нашли женщину, которая с ребенком жила в подвалах домов.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, правоохранителям сообщили о том, что в Основянском районе 26-летняя женщина вместе с полуторагодовалым сыном проживает в непригодных для жизни подвалах домов и приемнике стеклотары.

«Работники ювенальной превенции вместе со службой по делам детей уехали по адресу пребывания женщины. В момент осмотра ребенок находился в пункте приема жилого дома в ужасных условиях», — отметили в полиции.

У ребенка и матери документов нет. Мальчика госпитализировали для осмотра и оказания медпомощи.

Сейчас работники службы по делам детей решают вопрос предоставления женщине временного жилья.