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В Харькове женщина с 1,5-летним сыном жила в подвалах домов (фото)

Общество 16:59   22.06.2023
Виктория Яковенко
В Харькове женщина с 1,5-летним сыном жила в подвалах домов (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

В Харькове полицейские нашли женщину, которая с ребенком жила в подвалах домов.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, правоохранителям сообщили о том, что в Основянском районе 26-летняя женщина вместе с полуторагодовалым сыном проживает в непригодных для жизни подвалах домов и приемнике стеклотары.

«Работники ювенальной превенции вместе со службой по делам детей уехали по адресу пребывания женщины. В момент осмотра ребенок находился в пункте приема жилого дома в ужасных условиях», — отметили в полиции.

У ребенка и матери документов нет. Мальчика госпитализировали для осмотра и оказания медпомощи.

Сейчас работники службы по делам детей решают вопрос предоставления женщине временного жилья.

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Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 июня 2023 в 16:59;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове полицейские нашли женщину, которая с ребенком жила в подвалах домов.".