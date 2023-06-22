В Харькове женщина с 1,5-летним сыном жила в подвалах домов (фото)
Фото: ГУНП в Харьковской области
В Харькове полицейские нашли женщину, которая с ребенком жила в подвалах домов.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, правоохранителям сообщили о том, что в Основянском районе 26-летняя женщина вместе с полуторагодовалым сыном проживает в непригодных для жизни подвалах домов и приемнике стеклотары.
«Работники ювенальной превенции вместе со службой по делам детей уехали по адресу пребывания женщины. В момент осмотра ребенок находился в пункте приема жилого дома в ужасных условиях», — отметили в полиции.
У ребенка и матери документов нет. Мальчика госпитализировали для осмотра и оказания медпомощи.
Сейчас работники службы по делам детей решают вопрос предоставления женщине временного жилья.
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- • Дата публикации материала: 22 июня 2023 в 16:59;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове полицейские нашли женщину, которая с ребенком жила в подвалах домов.".