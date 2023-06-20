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Заигрался на площадке и пропал: полиция в Песочине искала 9-летнего ребенка

Общество 11:14   20.06.2023
Виктория Яковенко
Заигрался на площадке и пропал: полиция в Песочине искала 9-летнего ребенка Фото: ГУНП в Харьковской области

В поселке Песочин в Харьковской области 9-летний мальчик задержался на детской площадке до темного времени суток и не смог самостоятельно найти дорогу домой.

К правоохранителям обратилась мать мальчика. Она сообщила об исчезновении сына 2014 года рождения. Самостоятельные поиски ребенка результатов не дали, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Полицейские оперативно разыскали мальчика.

Правоохранители вернули ребенка родителям. С мальчиком и родителями провели профилактическую беседу по недопущению таких случаев в будущем.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 июня 2023 в 11:14;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В поселке Песочин в Харьковской области 9-летний мальчик задержался на детской площадке до темного времени суток и не смог самостоятельно найти дорогу домой.".