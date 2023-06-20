Заигрался на площадке и пропал: полиция в Песочине искала 9-летнего ребенка

В поселке Песочин в Харьковской области 9-летний мальчик задержался на детской площадке до темного времени суток и не смог самостоятельно найти дорогу домой.

К правоохранителям обратилась мать мальчика. Она сообщила об исчезновении сына 2014 года рождения. Самостоятельные поиски ребенка результатов не дали, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Полицейские оперативно разыскали мальчика.

Правоохранители вернули ребенка родителям. С мальчиком и родителями провели профилактическую беседу по недопущению таких случаев в будущем.