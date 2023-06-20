Заигрался на площадке и пропал: полиция в Песочине искала 9-летнего ребенка
Фото: ГУНП в Харьковской области
В поселке Песочин в Харьковской области 9-летний мальчик задержался на детской площадке до темного времени суток и не смог самостоятельно найти дорогу домой.
К правоохранителям обратилась мать мальчика. Она сообщила об исчезновении сына 2014 года рождения. Самостоятельные поиски ребенка результатов не дали, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Полицейские оперативно разыскали мальчика.
Правоохранители вернули ребенка родителям. С мальчиком и родителями провели профилактическую беседу по недопущению таких случаев в будущем.
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- • Дата публикации материала: 20 июня 2023 в 11:14;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В поселке Песочин в Харьковской области 9-летний мальчик задержался на детской площадке до темного времени суток и не смог самостоятельно найти дорогу домой.".