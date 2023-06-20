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Загрався на майданчику та зник: поліція в Пісочині шукала 9-річну дитину

Суспільство 11:14   20.06.2023
Вікторія Яковенко
Загрався на майданчику та зник: поліція в Пісочині шукала 9-річну дитину Фото: ГУНП в Харківській області

В селищі Пісочин на Харківщині 9-річний хлопчик затримався на дитячому майданчику до пізнього вечора та не зміг самостійно знайти дорогу додому.

До правоохоронців звернулася мати хлопчика. Вона повідомила про зникнення сина 2014 року народження. Самостійні пошуки дитини результатів не дали, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Поліцейські оперативно розшукали хлопчика.

Правоохоронці повернули дитину батькам. З хлопчиком та батьками провели профілактичну бесіду щодо недопущення таких випадків у майбутньому.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Червня 2023 в 11:14;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В селищі Пісочин на Харківщині 9-річний хлопчик затримався на дитячому майданчику до пізнього вечора та не зміг самостійно знайти дорогу додому.".