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У Харкові жінка з 1,5-річним сином мешкала у підвалах будинків (фото)

Суспільство 16:59   22.06.2023
Вікторія Яковенко
У Харкові жінка з 1,5-річним сином мешкала у підвалах будинків (фото) Фото: ГУНП в Харківській області

У Харкові поліцейські виявили жінку, яка з дитиною мешкала у непридатних для життя підвалах будинків.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, правоохоронцям повідомили про те, що в Основ’янському районі 26-річна жінка разом з півторарічним сином мешкає в непридатних для життя підвалах будинків і приймальнику склотари.

«Працівники ювенальної превенції разом зі службою у справах дітей виїхали за адресою перебування жінки. На момент огляду малюк знаходився в пункті прийому житлового будинку в жахливих умовах», – зазначили у поліції.

У дитини та матері документи відсутні. Хлопчика шпиталізували для огляду та надання меддопомоги.

Наразі працівники служби у справах дітей вирішують питання щодо надання жінці тимчасового житла.

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Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 22 Червня 2023 в 16:59;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові поліцейські виявили жінку, яка з дитиною мешкала у непридатних для життя підвалах будинків.".