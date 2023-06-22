У Харкові жінка з 1,5-річним сином мешкала у підвалах будинків (фото)

У Харкові поліцейські виявили жінку, яка з дитиною мешкала у непридатних для життя підвалах будинків.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, правоохоронцям повідомили про те, що в Основ’янському районі 26-річна жінка разом з півторарічним сином мешкає в непридатних для життя підвалах будинків і приймальнику склотари.

«Працівники ювенальної превенції разом зі службою у справах дітей виїхали за адресою перебування жінки. На момент огляду малюк знаходився в пункті прийому житлового будинку в жахливих умовах», – зазначили у поліції.

У дитини та матері документи відсутні. Хлопчика шпиталізували для огляду та надання меддопомоги.

Наразі працівники служби у справах дітей вирішують питання щодо надання жінці тимчасового житла.