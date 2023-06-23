Харьковчан ожидают дождливые выходные — прогноз погоды от Укргидрометцентра

И в субботу, и в воскресенье в Харькове прогнозируют дожди, при этом будет достаточно жарко.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, в субботу, 24 июня, ожидается переменная облачность. Ночью — от 16 до 18 градусов, возможен небольшой дождь. Кратковременный дождь прогнозируют и днем, столбики термометров поднимутся до 28-30 градусов.

В воскресенье, 25 июня, — переменная облачность. Ночью местами пройдут кратковременные дожди, температура составит от 16 до 18 градусов. Днем — кратковременный дождь, от 25 до 27 градусов.