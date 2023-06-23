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Харьковчан ожидают дождливые выходные — прогноз погоды от Укргидрометцентра

Общество 20:43   23.06.2023
Елена Нагорная
Харьковчан ожидают дождливые выходные — прогноз погоды от Укргидрометцентра Фото: Василий Голосный

И в субботу, и в воскресенье в Харькове прогнозируют дожди, при этом будет достаточно жарко.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, в субботу, 24 июня, ожидается переменная облачность. Ночью — от 16 до 18 градусов, возможен небольшой дождь. Кратковременный дождь прогнозируют и днем, столбики термометров поднимутся до 28-30 градусов.

В воскресенье, 25 июня, — переменная облачность. Ночью местами пройдут кратковременные дожди, температура составит от 16 до 18 градусов. Днем — кратковременный дождь, от 25 до 27 градусов.

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Автор: Елена Нагорная
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    • • Дата публикации материала: 23 июня 2023 в 20:43;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "И в субботу, и в воскресенье в Харькове прогнозируют дожди, при этом будет достаточно жарко.".