У Харкові очікуються дощові вихідні – прогноз погоди від Укргідрометцентру

І в суботу, і в неділю у Харкові прогнозують дощі, при цьому буде спекотно.

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, у суботу, 24 червня, очікується мінлива хмарність. Вночі від 16 до 18 градусів, можливий невеликий дощ. Короткочасний дощ прогнозують і вдень, стовпчики термометрів піднімуться до 28-30 градусів.

У неділю, 25 червня, – мінлива хмарність. Уночі місцями пройдуть короткочасні дощі, температура становитиме від 16 до 18 градусів. Вдень короткочасний дощ, від 25 до 27 градусів.