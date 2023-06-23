У Харкові очікуються дощові вихідні – прогноз погоди від Укргідрометцентру
Фото: Василь Голосний
І в суботу, і в неділю у Харкові прогнозують дощі, при цьому буде спекотно.
Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, у суботу, 24 червня, очікується мінлива хмарність. Вночі від 16 до 18 градусів, можливий невеликий дощ. Короткочасний дощ прогнозують і вдень, стовпчики термометрів піднімуться до 28-30 градусів.
У неділю, 25 червня, – мінлива хмарність. Уночі місцями пройдуть короткочасні дощі, температура становитиме від 16 до 18 градусів. Вдень короткочасний дощ, від 25 до 27 градусів.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Червня 2023 в 20:43;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "І в суботу, і в неділю у Харкові прогнозують дощі, при цьому буде спекотно.".