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У Харкові очікуються дощові вихідні – прогноз погоди від Укргідрометцентру

Суспільство 20:43   23.06.2023
Олена Нагорна
У Харкові очікуються дощові вихідні – прогноз погоди від Укргідрометцентру Фото: Василь Голосний

І в суботу, і в неділю у Харкові прогнозують дощі, при цьому буде спекотно.

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, у суботу, 24 червня, очікується мінлива хмарність. Вночі від 16 до 18 градусів, можливий невеликий дощ. Короткочасний дощ прогнозують і вдень, стовпчики термометрів піднімуться до 28-30 градусів.

У неділю, 25 червня, – мінлива хмарність. Уночі місцями пройдуть короткочасні дощі, температура становитиме від 16 до 18 градусів. Вдень короткочасний дощ, від 25 до 27 градусів.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Червня 2023 в 20:43;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "І в суботу, і в неділю у Харкові прогнозують дощі, при цьому буде спекотно.".