Свет почти на весь день отключат в двух районах Харькова на выходных: адреса
Частично без электричества останутся Киевский и Салтовский районы Харькова в воскресенье, 6 апреля.
Пресс-служба Харьковоблэнерго проинформировала, что отключения запланированы с 8:30 до 17:00 — «для устранения последствий повреждений, связанных с российской агрессией».
Электричество отключат в домах на следующих улицах:
🔹 ул. Манченковская;
🔹 ул. Костельная;
🔹 ул. Цветущая: дом. 83-107 и 106-136;
🔹 ул. Бориса Ромашова;
🔹 пер. Семеновский;
🔹 ул. Панаса Мирного;
🔹 ул Ивана Багмута;
🔹 ул. Леся Сердюка: дома 1 — 47 (нечетная сторона);
🔹 ул. Бучмы: дома 6 — 24а, 28/64, 30 — 46в, 50 — 52 (четная сторона);
🔹 пр. Тракторостроителей: дома 103 — 107в (нечетная сторона), 158 — 162е (четная сторона);
🔹 ул. Светлая: дома 17 — 23в, 27 — 29а, 39 — 43, 44, 45 — 49б;
🔹 ул. Гвардейцев-Широнинцев: дома 50, 50в, 50/29, 50, 60, 62, 70, 70б, 72а, 73, 73а, 73б, 73в, 73г, 74б, 74г, 77, 79, 79а, 79б, 79;
🔹 ул. Непокоренных: дома 15а, 15б, 17, 17а, 17б, 19, 19а, 19б, 19в, 19г, 21, 21а, 29, 29а, 29б, 29в, 31, 31а, 31б, 33, 33 33д, 33е, 37, 37а, 37б, 37в, 37г, 37д, 43, 45, 47, 47а, 47б, 47д, 49;
🔹 ул. Академика Павлова: дома 158а, 158б, 160, 160а, 160б, 160в, 160г, 160д, 162, 162а, 162б, 162в, 162г, 162д, 162е, 162ж;
🔹 ул. Леся Сердюка: дома 4, 10, 12, 16.
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- • Дата публикации материала: 2 апреля 2025 в 11:13;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Частично без электричества останутся Киевский и Салтовский районы Харькова в воскресенье, 6 апреля".