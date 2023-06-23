В Холодногорском районе Харькова перекладывают теплосети
Специалисты КП «Харьковские тепловые сети» в ближайшее время заменят 1,2 км магистральных трубопроводов и выполнят 15 перекладок внутриквартальных сетей в Холодногорском районе.
В рамках подготовки к отопительному сезону профилактические работы уже выполнены на 50%. Недавно коммунальщики завершили этап замены запорной арматуры — всего было установлено 160 единиц, пишет пресс-служба горсовета со ссылкой на начальника районного филиала КП «ХТС» Виталия Кальницкого.
Также специалисты заменили 350 м внешней сети, транспортирующей тепло от магистрального трубопровода к ЦТП. От нее зависит теплоснабжение двух домов. В разгар войны отрезок этой магистрали был поврежден обломками снарядов, кроме того, возник ряд дефектов. Специалисты заменили старый трубопровод на новый в спироизоляции.
Параллельно профилактические работы продолжаются и на других объектах ХТС. В одной из реконструированных по проекту Всемирного банка котельных проверяют электрическое и КИП-оборудование, а также монтируют мини-ТЭЦ, которая позволит обеспечить бесперебойное электроснабжение оборудования во время возможных блэкаутов.
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- • Дата публикации материала: 23 июня 2023 в 20:16;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Специалисты КП «Харьковские тепловые сети» в ближайшее время заменят 1,2 км магистральных трубопроводов и выполнят 15 перекладок внутриквартальных сетей в Холодногорском районе.".