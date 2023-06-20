Когда харьковчанам включат горячую воду: на ТЭЦ-5 сообщили, что уже готовы
На Харьковской ТЭЦ-5 завершили текущие ремонты и подготовили оборудование к новому отопительному сезону.
Теплоэлектроцентраль готова к заполнению сетей теплоносителем и возобновлению горячего водоснабжения, сообщил журналистам руководитель ТЭЦ-5 Александр Минкович, комментируя вопросы жителей Солоницевки и Песочина относительно сроков появления горячей воды в домах.
По его словам, сейчас на ТЭЦ ждут, когда КП «Харьковские тепловые сети», которое также проводит ремонты, заявит о готовности со своей стороны.
Напомним, что ТЭЦ-5 прекратила подачу горячей воды 1 мая. В КП «ХТС» сообщили, что с 1 мая по 1 августа в связи с проведением планово-предупредительных работ в Холодногорском, Новобаварском и Шевченковском районах будет отключена горячая вода в 444 жилых домах.
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- • Дата публикации материала: 20 июня 2023 в 18:34;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковской ТЭЦ-5 завершили текущие ремонты и подготовили оборудование к новому отопительному сезону.".