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Когда харьковчанам включат горячую воду: на ТЭЦ-5 сообщили, что уже готовы

Общество 18:34   20.06.2023
Елена Нагорная
Когда харьковчанам включат горячую воду: на ТЭЦ-5 сообщили, что уже готовы

На Харьковской ТЭЦ-5 завершили текущие ремонты и подготовили оборудование к новому отопительному сезону.

Теплоэлектроцентраль готова к заполнению сетей теплоносителем и возобновлению горячего водоснабжения, сообщил журналистам руководитель ТЭЦ-5 Александр Минкович, комментируя вопросы жителей Солоницевки и Песочина относительно сроков появления горячей воды в домах.

По его словам, сейчас на ТЭЦ ждут, когда КП «Харьковские тепловые сети», которое также проводит ремонты, заявит о готовности со своей стороны.

Напомним, что ТЭЦ-5 прекратила подачу горячей воды 1 мая. В КП «ХТС» сообщили, что с 1 мая по 1 августа в связи с проведением планово-предупредительных работ в Холодногорском, Новобаварском и Шевченковском районах будет отключена горячая вода в 444 жилых домах.

Автор: Елена Нагорная
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    • • Дата публикации материала: 20 июня 2023 в 18:34;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковской ТЭЦ-5 завершили текущие ремонты и подготовили оборудование к новому отопительному сезону.".