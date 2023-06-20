Коли харків’янам увімкнуть гарячу воду: на ТЕЦ-5 повідомили, що вже готові
На Харківській ТЕЦ-5 завершили поточні ремонти та підготували обладнання до нового опалювального сезону.
Теплоелектроцентраль готова до заповнення мереж теплоносієм та відновлення гарячого водопостачання, повідомив журналістам керівник ТЕЦ-5 Олександр Мінкович, коментуючи питання жителів Солоницівки та Пісочина щодо термінів появи гарячої води в будинках.
За його словами, зараз на ТЕЦ чекають, коли КП “Харківські теплові мережі”, яке також проводить ремонти, заявить про готовність зі свого боку.
Нагадаємо, що ТЕЦ-5 припинила подачу гарячої води 1 травня. У КП “ХТМ” повідомили, що з 1 травня по 1 серпня у зв’язку з проведенням планово-попереджувальних робіт у Холодногірському, Новобаварському та Шевченківському районах буде відключено гарячу воду у 444 житлових будинках.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Червня 2023 в 18:34;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківській ТЕЦ-5 завершили поточні ремонти та підготували обладнання до нового опалювального сезону.".