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Упал в канал теплосети: у работника в Харькове – травма позвоночника (фото)

Общество 16:14   03.06.2025
Виктория Яковенко
Упал в канал теплосети: у работника в Харькове – травма позвоночника (фото) Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

В Харькове спасатели достали из канала теплосети 39-летнего травмированного мужчину.

В ГУ ГСЧС в Харьковской области сообщили, что мужчина упал в канал тепловой сети на глубину пять метров. Это произошло во время ремонтных работ. У пострадавшего – травма позвоночника.

«На место прибыли спасатели, зафиксировавшие пострадавшего на медицинских носилках и с помощью автокрана вытащили его из канала. Мужчину доставили в больницу», — отметили в ГСЧС.

В спасательной операции участвовало 11 спасателей и две единицы техники.

работник в Харькове травмирован
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
работник в Харькове травмирован
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
работник в Харькове травмирован
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 3 июня 2025 в 16:14;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове спасатели достали из канала теплосети 39-летнего травмированного мужчину.".