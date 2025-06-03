Упал в канал теплосети: у работника в Харькове – травма позвоночника (фото)

В Харькове спасатели достали из канала теплосети 39-летнего травмированного мужчину.

В ГУ ГСЧС в Харьковской области сообщили, что мужчина упал в канал тепловой сети на глубину пять метров. Это произошло во время ремонтных работ. У пострадавшего – травма позвоночника.

«На место прибыли спасатели, зафиксировавшие пострадавшего на медицинских носилках и с помощью автокрана вытащили его из канала. Мужчину доставили в больницу», — отметили в ГСЧС.

В спасательной операции участвовало 11 спасателей и две единицы техники.