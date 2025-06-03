Упал в канал теплосети: у работника в Харькове – травма позвоночника (фото)
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
В Харькове спасатели достали из канала теплосети 39-летнего травмированного мужчину.
В ГУ ГСЧС в Харьковской области сообщили, что мужчина упал в канал тепловой сети на глубину пять метров. Это произошло во время ремонтных работ. У пострадавшего – травма позвоночника.
«На место прибыли спасатели, зафиксировавшие пострадавшего на медицинских носилках и с помощью автокрана вытащили его из канала. Мужчину доставили в больницу», — отметили в ГСЧС.
В спасательной операции участвовало 11 спасателей и две единицы техники.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ГСЧС, новости Харькова, теплосети, травмирован;
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- • Дата публикации материала: 3 июня 2025 в 16:14;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове спасатели достали из канала теплосети 39-летнего травмированного мужчину.".