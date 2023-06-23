Враг бил из авиации по приграничью Харьковщины и ходил в наступление — Генштаб
В течение суток на Харьковщине армия РФ нанесла авиаудар в районе приграничных сел Гатище и Плетеневка Чугуевского района, осуществила безуспешные наступательные действия в направлении Синьковки Купянского района, а также обстреляла из минометов и артиллерии по меньшей мере 26 населенных пунктов региона.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
Так, на Слобожанском направлении враг обстрелял населенные пункты Гурьев Казачок, Уды, Ветеринарное, Казачья Лопань, Стрелечья, Олейниково, Нескучное, Огурцово, Гатище, Волчанск, Нестерное, Плетеневка, Бударки, Землянки, Озерное, Ольховатка, Чугуновка и Тополи.
На Купянском направлении обстрелам подверглись Красное Первое, Фиголевка, Двуречная, Западное, Купянск, Масютовка, Кисловка и Берестовое.
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- • Дата публикации материала: 23 июня 2023 в 18:46;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток на Харьковщине армия РФ нанесла авиаудар в районе приграничных сел Гатище и Плетеневка Чугуевского района, осуществила безуспешные наступательные действия в направлении Синьковки Купянского района, а также обстреляла из минометов и артиллерии по меньшей мере 26 населенных пунктов региона.".