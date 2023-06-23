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Ворог бив з авіації по прикордонню Харківщини і ходив у наступ – Генштаб

Події 18:46   23.06.2023
Олена Нагорна
Ворог бив з авіації по прикордонню Харківщини і ходив у наступ – Генштаб

Протягом доби на Харківщині армія РФ завдала авіаудару в районі прикордонних сіл Гатище та Плетенівка Чугуївського району, здійснила безуспішні наступальні дії у напрямку Синьківки Куп’янського району, а також обстріляла з мінометів та артилерії щонайменше 26 населених пунктів регіону.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Так, на Слобожанському напрямку ворог обстріляв населені пункти Гур’їв Козачок, Уди, Ветеринарне, Козача Лопань, Стрілеча, Олійникове, Нескучне, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Нестерне, Плетенівка, Бударки, Землянки, Озерне, Вільхуватка, Чугунівка та Тополі.

На Куп’янському напрямку обстрілів зазнали Красне Перше, Фиголівка, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Масютівка, Кислівка та Берестове.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Червня 2023 в 18:46;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби на Харківщині армія РФ завдала авіаудару в районі прикордонних сіл Гатище та Плетенівка Чугуївського району, здійснила безуспішні наступальні дії у напрямку Синьківки Куп’янського району, а також обстріляла з мінометів та артилерії щонайменше 26 населених пунктів регіону.".