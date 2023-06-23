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Наступ РФ на Куп’янському напрямку зупинено – Маляр

Події 08:47   23.06.2023
Оксана Горун
Наступ РФ на Куп’янському напрямку зупинено – Маляр

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр коротко поінформувала про ситуацію, що загострилася на східному фронті.

“На Куп’янському та Лиманському напрямках наші сили оборони зупинили наступ ворога”, – написала Маляр у телеграмі вранці 23 червня.

Жодних подробиць подій вона не повідомила. Проте раніше Генштаб інформував про спроби армії РФ наступати в районі Синьківки під Куп’янськом. А начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворог відступив із втратами.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Червня 2023 в 08:47;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр коротко поінформувала про ситуацію, що загострилася на східному фронті".