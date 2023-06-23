Наступ РФ на Куп’янському напрямку зупинено – Маляр

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр коротко поінформувала про ситуацію, що загострилася на східному фронті.

“На Куп’янському та Лиманському напрямках наші сили оборони зупинили наступ ворога”, – написала Маляр у телеграмі вранці 23 червня.

Жодних подробиць подій вона не повідомила. Проте раніше Генштаб інформував про спроби армії РФ наступати в районі Синьківки під Куп’янськом. А начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворог відступив із втратами.