Наступ РФ на Куп’янському напрямку зупинено – Маляр
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр коротко поінформувала про ситуацію, що загострилася на східному фронті.
“На Куп’янському та Лиманському напрямках наші сили оборони зупинили наступ ворога”, – написала Маляр у телеграмі вранці 23 червня.
Жодних подробиць подій вона не повідомила. Проте раніше Генштаб інформував про спроби армії РФ наступати в районі Синьківки під Куп’янськом. А начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворог відступив із втратами.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Червня 2023 в 08:47;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр коротко поінформувала про ситуацію, що загострилася на східному фронті".