Наступление РФ на Купянском направлении остановлено — Маляр

Замминистра обороны Украины Анна Маляр кратко проинформировала об обострившейся ситуации на восточном фронте.

«На Купянском и Лиманском направлениях наши силы обороны остановили наступление врага», — написала Маляр в telegram утром 23 июня.

Никаких подробностей событий она не сообщила. Однако ранее Генштаб информировал о попытках армии РФ наступать в районе Синьковки под Купянском. А начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что враг отступил с потерями.