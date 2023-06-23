Наступление РФ на Купянском направлении остановлено — Маляр
Замминистра обороны Украины Анна Маляр кратко проинформировала об обострившейся ситуации на восточном фронте.
«На Купянском и Лиманском направлениях наши силы обороны остановили наступление врага», — написала Маляр в telegram утром 23 июня.
Никаких подробностей событий она не сообщила. Однако ранее Генштаб информировал о попытках армии РФ наступать в районе Синьковки под Купянском. А начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что враг отступил с потерями.
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- • Дата публикации материала: 23 июня 2023 в 08:47;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Замминистра обороны Украины Анна Маляр кратко проинформировала об обострившейся ситуации на восточном фронте".