В Харькове поймали грабителя
Фото: ГУНП в Харьковской области
47-летний мужчина ворвался в частный дом к своему знакомому в Харькове, избил его и отобрал мобильный.
«23 июня около 01:40 о преступлении в отдел полиции №1 ХРУП №3 сообщил 48-летний мужчина.
Установлено, что ночью 47-летний злоумышленник проник на территорию частного домовладения, где проживает его знакомый. Дождался, когда потерпевший выйдет из дома, избил его, забрал мобильный телефон и скрылся», — сообщили подробности в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
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Нападавшего задержали в течение нескольких часов. Ему сообщили о подозрении. Уголовное дело возбудили по статье «грабеж».
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- • Дата публикации материала: 24 июня 2023 в 11:53;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "47-летний мужчина ворвался в частный дом к своему знакомому в Харькове, избил его и отобрал мобильный".