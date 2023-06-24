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В Харькове поймали грабителя

Происшествия 11:53   24.06.2023
Оксана Горун
В Харькове поймали грабителя Фото: ГУНП в Харьковской области

47-летний мужчина ворвался в частный дом к своему знакомому в Харькове, избил его и отобрал мобильный.

«23 июня около 01:40 о преступлении в отдел полиции №1 ХРУП №3 сообщил 48-летний мужчина.
Установлено, что ночью 47-летний злоумышленник проник на территорию частного домовладения, где проживает его знакомый. Дождался, когда потерпевший выйдет из дома, избил его, забрал мобильный телефон и скрылся», — сообщили подробности в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Задержали грабителя в Харькове
Фото: ГУНП в Харьковской области

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Нападавшего задержали в течение нескольких часов. Ему сообщили о подозрении. Уголовное дело возбудили по статье «грабеж».

Автор: Оксана Горун
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    • • Дата публикации материала: 24 июня 2023 в 11:53;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "47-летний мужчина ворвался в частный дом к своему знакомому в Харькове, избил его и отобрал мобильный".