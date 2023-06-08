Патрульные поймали в Харькове двух вероятных грабителей

О грабеже патрульным сообщили днем 7 июня. Преступление произошло в Харькове на ул. Валентиновской.

«По предварительной информации, двое неизвестных нанесли потерпевшему телесные повреждения и в открытую завладели денежными средствами. После совершенного мужчины побежали в неизвестном направлении», — сообщила пресс-служба Патрульной полиции Харьковщины.

Опросив потерпевшего, полицейские начали искать нападавших. И нашли двоих похожих по описанию мужчин.

«На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу. В дальнейшем обстоятельства установят следователи», — отметили патрульные.