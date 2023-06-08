Патрульные поймали в Харькове двух вероятных грабителей
О грабеже патрульным сообщили днем 7 июня. Преступление произошло в Харькове на ул. Валентиновской.
«По предварительной информации, двое неизвестных нанесли потерпевшему телесные повреждения и в открытую завладели денежными средствами. После совершенного мужчины побежали в неизвестном направлении», — сообщила пресс-служба Патрульной полиции Харьковщины.
Опросив потерпевшего, полицейские начали искать нападавших. И нашли двоих похожих по описанию мужчин.
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«На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу. В дальнейшем обстоятельства установят следователи», — отметили патрульные.
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- • Дата публикации материала: 8 июня 2023 в 09:16;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О грабеже патрульным сообщили днем 7 июня. Преступление произошло в Харькове на ул. Валентиновской".