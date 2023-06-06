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Ударил пожилого мужчину и украл 2500 грн: на Харьковщине задержали грабителя

Происшествия 16:29   06.06.2023
Оксана Горун
Ударил пожилого мужчину и украл 2500 грн: на Харьковщине задержали грабителя Фото: ГУНП в Харьковской области

На Харьковщине полиция поймала 32-летнего мужчину, который вломился в дом к пожилому жителю Эсхара.

«В поселке Эсхар злоумышленник увидел дедушку на улице, проследил за ним до квартиры и постучался в дверь. Когда 73-летний мужчина открыл, тот забежал в дом, забрал из барсетки хозяина деньги в сумме 2500 гривен. После замечаний и сопротивления потерпевшего, злоумышленник дважды ударил его кулаком по голове и скрылся», — описали события в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

5 июня потерпевший обратился в полицию. В тот же день личность нападавшего установили и задержали его.

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«Злоумышленником оказался 32-летний ранее судимый местный житель. 6 июня следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 186 («грабеж») Уголовного кодекса Украины», — отметили полицейские.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 июня 2023 в 16:29;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине полиция поймала 32-летнего мужчину, который вломился в дом к пожилому жителю Эсхара".