Ударил пожилого мужчину и украл 2500 грн: на Харьковщине задержали грабителя

На Харьковщине полиция поймала 32-летнего мужчину, который вломился в дом к пожилому жителю Эсхара.

«В поселке Эсхар злоумышленник увидел дедушку на улице, проследил за ним до квартиры и постучался в дверь. Когда 73-летний мужчина открыл, тот забежал в дом, забрал из барсетки хозяина деньги в сумме 2500 гривен. После замечаний и сопротивления потерпевшего, злоумышленник дважды ударил его кулаком по голове и скрылся», — описали события в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

5 июня потерпевший обратился в полицию. В тот же день личность нападавшего установили и задержали его.

«Злоумышленником оказался 32-летний ранее судимый местный житель. 6 июня следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 186 («грабеж») Уголовного кодекса Украины», — отметили полицейские.