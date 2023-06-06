Вдарив літнього чоловіка та вкрав 2500 грн: на Харківщині затримали грабіжника

На Харківщині поліція спіймала 32-річного чоловіка, який вдерся в будинок до літнього мешканця Есхара.

“У селищі Есхар зловмисник побачив дідуся на вулиці та прослідкував за ним до квартири та постукав у двері. Коли 73-річний чоловік відчинив, чоловік забіг до оселі, забрав з барсетки господаря гроші у сумі 2500 гривень. Після зауважень і опору потерпілого, зловмисник двічі ударив його кулаком по голові та втік”, – описали події у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

5 червня потерпілий звернувся до поліції. Того ж дня особу нападника встановили та затримали його.

“Зловмисником виявився 32-річний раніше судимий місцевий житель. 6 червня слідчі повідомили чоловіку про підозру в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 (“грабіж”) Кримінального кодексу України”, – зазначили поліціянти.